«РСХБ» не выплатил страховку агрокомпании из Суджи по условиям договора

Отказ от выплат по договору «РСХБ-Страхование» и АО «Агропромышленный Альянс «Юг» после вторжения ВСУ связано с условиями договора. Полис не покрывал риски террористического акта, рассказали «Ъ-Черноземье» в РСХБ.

«АО «Агропромышленный Альянс «Юг», подписывая договор страхования, согласилось, что риск «терроризм», «диверсия» или «мародерство» не является застрахованным, не просил включить в перечень событий, при наступлении которых наступает ответственность страховщика. Компания не была лишена возможности включить риск «терроризм» в договор»,— указала компания, отметив, что у АО имеются действующие заключенные договоры с другими страхователями, которые включают в себя риски «террористический акт, диверсия».

На страхование по условиям «с ответственностью за конкретные риски» были приняты имущественные интересы, связанные с риском утраты, гибели или повреждения конструктивных элементов здания, его инженерных сетей, отделки и остекления. Перечень покрываемых событий включал пожар, удар молнии, взрыв, стихийные бедствия, механические повреждения, повреждения водой, противоправные действия третьих лиц, а также падение летательных аппаратов.

По данным Rusprofile, АО «Агропромышленный альянс "Юг"» было зарегистрировано в Суджанском районе Курской области в ноябре 2003 года. Правопредшественник — ликвидированное ООО с аналогичным названием, которое контролировалось Сергеем Миненковым через ООО «Суджа-агроинвест». Основной вид деятельности — разведение свиней. Уставный капитал — 46,6 млн руб. Актуальные собственники не раскрываются, генеральный директор — Андрей Семиноженко. 2024 год общество закончило с выручкой в 570 млн руб. и чистым убытком в 649 млн руб.

В августе АО обратилось в арбитражный суд города Москвы с двумя исками к АО СК «РСХБ-Страхование». Общая сумма требований составляет 311,8 млн руб. Оба иска приняты к производству, следующие заседания по ним назначены на 23 и 28 января 2026 года. В конце июля «Юг» также обратился с иском на 300,4 млн руб. к белгородскому АО «Альфастрахование». В нем заявитель потребовал взыскать с ответчика 300,4 млн руб. по договору страхования животных. 20 ноября суд по ходатайству ответчика передал дело на рассмотрение арбитражного суда Москвы.

Ульяна Ларионова