Верховный суд утвердил взыскание ущерба от обстрелов в белгородском Шебекине

Экономколлегия Верховного суда РФ удовлетворила кассационную жалобу московского ООО «Лафид» и отменила решение Арбитражного суда Московского округа об отказе во взыскании с АО «Страхования компания "РСХБ-Страхование"» 13,5 млн руб. в рамках договора страхования имущества. Решение первой инстанции о начислении компенсации заявителю оставлено в силе. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В 13,5 млн руб. «Лафид» оценил ущерб, причиненный принадлежащим ему четырем нежилым зданиям в городе Шебекино Белгородской области при обстрелах в ночь с 31 мая на 1 июня 2023 года.

Согласно материалам дела, компания оформила в «РСХБ-Страхование» договор страхования недвижимости. По его условиям, возмещение полагалось в том числе за «умышленное уничтожение или повреждение имущества» по ст. 167 УК РФ. Но страховая компания отказалась начислять компенсацию, считая, что объекты повреждены «в результате военных действий» — в таком случае ст. 964 Гражданского кодекса РФ освобождает страховщика от выплаты.

«Лафид» обратился в правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело и признали организацию пострадавшей как раз по ст. 167 УК РФ. Опираясь на выводы следствия, компания подала иск к «РСХБ-Страхование». В феврале 2024 года арбитражный суд Москвы удовлетворил требования истца, в апреле апелляционная инстанция согласилась с этим. Однако в сентябре арбитражный суд Московского округа освободил страховщика от компенсации убытков, признав причиной страхового случая именно «военные действия». В том же месяце «Лафид» подал жалобу на это решение в Верховный суд.

О том, почему решение по этому спору может стать прецедентом для российского бизнеса,— в публикации «Ъ».

Алина Морозова