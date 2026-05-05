Суд отказал курскому агрохолдингу в иске к «РСХБ-Страхование» на 280 млн

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска курского АО «Агропромышленный альянс "Юг"» к АО СК «РСХБ-Страхование» о взыскании 280,3 млн руб. Это следует из резолютивного решения суда. Компания зарегистрирована в Суджанском районе Курской области, который более полугода находился под контролем ВСУ — с августа 2024 года по март 2025-го.

Как пояснил «Ъ-Черноземье» представитель истца, адвокат Семен Кирьяк, полное решение суда еще не опубликовано, поэтому мотивы отказа неизвестны. Защита намерена обжаловать решение в апелляционной инстанции.

«Основанием для подачи исков к «РСХБ-Страхованию» стал отказ компании в выплатах по договорам страхования движимого и недвижимого имущества»,— пояснил господин Кирьяк. Ранее РСХБ пояснял «Ъ-Черноземье», что такое решение связано с условиями договоров, в которых не были включены такие риски, как «терроризм», «диверсия» или «мародерство».

Агрохолдинг обратился в августе 2025 года в Арбитражный суд Москвы с двумя исками к «РСХБ-Страхованию» на общую сумму 311,8 млн руб. По второму иску (на 31,5 млн руб.) решение пока не принято, следующее заседание назначено на 21 июля. Кроме того, «Юг» в июле подал иск в арбитражный суд Белгородской области к АО «Альфастрахование», требуя взыскать 300,4 млн руб. по договору страхования животных. В декабре дело было перенесено также в столичный суд, следующее заседание по нему назначено на 14 мая.

Ульяна Ларионова