Курский свинокомплекс потребовал с «Альфастрахования» 300 млн по страховке

Арбитражный суд Белгородской области принял к производству иск курского АО «Агропромышленный альянс "Юг"» о взыскании 300,4 млн руб. с местного АО «Альфастрахование». Предварительное заседание по делу назначено на 9 сентября, следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно документам суда, истец требует предоставить ему выплату по договору страхования животных от 28 июня 2024 года в связи с наступлением страхового случая.

По данным Rusprofile, АО «Агропромышленный альянс "Юг"» было зарегистрировано в Суджанском районе Курской области в ноябре 2003 года. Правопредшественник — ликвидированное ООО с аналогичным названием, которое контролировалось Сергеем Миненковым через ООО «Суджа-агроинвест». Основной вид деятельности — разведение свиней. Уставный капитал — 46,6 млн руб. Актуальные собственники не раскрываются, генеральный директор — Андрей Семиноженко. 2024 год общество закончило с выручкой в 570 млн руб. и чистым убытком в 649 млн руб.

В начале июня стало известно, что курский производитель свинины «Реут» не смог взыскать с властей убытки за гибель поголовья. Апелляционный суд не удовлетворил его требования на 139 млн руб.

Алина Морозова