Главные новости за 20 октября. Кубань, Крым, Адыгея
Ленинский районный суд Краснодара назначил на 29 октября рассмотрение иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества первого вице-губернатора Кубани Игоря Галася и еще 13 ответчиков. Рыночная стоимость фигурирующих в деле активов оценивается более чем в 970 млн руб. — по данным следствия, чиновник оформлял их на родственников и аффилированных лиц.
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте направило в суд дело 35-летнего директора вагона-ресторана поезда «Кисловодск — Тында», обвиняемого в нарушении санитарных правил, из-за которого более 40 детей отравились в июле 2025 года. По версии следствия, при приготовлении блюда в готовую продукцию попали бактерии, а зараженную еду подали двум группам несовершеннолетних, возвращавшимся в Самарскую область.
Губернатор Вениамин Кондратьев внес в ЗСК законопроект, запрещающий склонение беременных к аборту и вводящий штрафы — от 3–5 тыс. руб. для граждан до 30–50 тыс. для юрлиц. Врачей обяжут информировать пациенток об осложнениях и мерах господдержки, а при УЗИ показывать изображение плода и его сердцебиение.
АО «Ростовавтомост» заключило госконтракт на 8,94 млрд руб. на строительство развязки на трассе А-146 в Адыгее между Энемом и Яблоновским. Работы нужно завершить до 20 октября 2028 года; ранее контракт с «Хотьковским автомостом» расторгли из-за срыва сроков.
Арбитражный суд Крыма ввел наблюдение в отношении ООО «Берекет», управляющего гостиницами в селе Приветное под Алуштой, по заявлению банка из-за долга более 69 млн руб. Процедура продлится до 15 апреля 2027 года, временным управляющим утвержден Андрей Савинский.
В сентябре 2026 года сельхозорганизации Кубани произвели 28,5 тыс. тонн скота и птицы на убой — на 5,4% меньше, чем годом ранее, при этом производство овец и коз за девять месяцев выросло на 86,5%, до 79,9 тонны. Поголовье свиней сократилось на 9,6%, до 476,1 тыс. голов, но надои молока и производство яиц выросли.