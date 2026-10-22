FONBET стал партнером Всероссийской Федерации спорта слепых

«Благотворительная программа ДоброFON уже не первый год поддерживает это направление. Мы участвуем в организации всероссийских турниров, спартакиад и матчей по дисциплинам спорта слепых, а также помогаем обеспечивать специализированным спортивным инвентарем региональные центры и школы, в которых занимаются дети с нарушением зрения. Еще один важный пример нашей работы — проект «Стальная воля», масштабные всероссийские соревнования по футболу среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Поэтому сегодняшнее подписание — закономерное продолжение нашей работы и еще один шаг к тому, чтобы у людей с разными возможностями было больше условий для занятий спортом, самореализации и новых достижений», — подчеркнул генеральный директор FONBET.