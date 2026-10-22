FONBET стал партнером Всероссийской Федерации спорта слепых
В четверг, 22 октября, на полях форума «Россия – спортивная держава» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Всероссийской Федерацией спорта слепых (ВФСС) и букмекерской компанией FONBET. Подписи под документом поставили вице-президент Паралимпийского комитета России, президент ВФСС, трехкратная паралимпийская чемпионка Ольга Семенова и генеральный директор FONBET Александр Парамонов.
Согласно условиям партнерства, FONBET в рамках своей благотворительной программы ДоброFON предоставит финансовую поддержку ВФСС в размере 10 млн руб. Средства будут направлены на социальную поддержку инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, реабилитацию и социальную адаптацию ветеранов боевых действий из числа военнослужащих, получивших ранения в ходе проведения специальной военной операции, а также на подготовку спортивных сборных команд по виду спорта «спорт слепых» к Паралимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.
Ольга Семенова отметила, что «поддержка людей с инвалидностью, подготовка к Паралимпийским играм и реабилитация ветеранов боевых действий требуют не только системной работы, но и надежных партнеров и поблагодарила программу ДоброFON «за поддержку и вклад в развитие спорта слепых». «Уверена, что наше сотрудничество позволит реализовать намеченные планы и создать новые возможности для тех, кому особенно важна поддержка», — добавила она.
Александр Парамонов назвал сотрудничество «важным шагом в развитии адаптивного спорта в России». «Мы видим, каких успехов добиваются российские паралимпийцы на всероссийской и международной арене, — продолжил он. — И мы уверены, что спорт играет огромную роль не только в достижении высоких результатов, но и в реабилитации, социализации людей, открывая перед ними новые возможности и перспективы».
«Благотворительная программа ДоброFON уже не первый год поддерживает это направление. Мы участвуем в организации всероссийских турниров, спартакиад и матчей по дисциплинам спорта слепых, а также помогаем обеспечивать специализированным спортивным инвентарем региональные центры и школы, в которых занимаются дети с нарушением зрения. Еще один важный пример нашей работы — проект «Стальная воля», масштабные всероссийские соревнования по футболу среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Поэтому сегодняшнее подписание — закономерное продолжение нашей работы и еще один шаг к тому, чтобы у людей с разными возможностями было больше условий для занятий спортом, самореализации и новых достижений», — подчеркнул генеральный директор FONBET.