Банк инициировал банкротство крымского гостиничного оператора из-за долга 69 млн рублей

В реестр требований кредиторов сумма распределена следующим образом: основной долг в размере 49,40 млн рублей и проценты за пользование кредитом в размере 18,91 млн рублей. Требования по санкциям: неустойка в размере 774 тысяч рублей подлежит удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов, в порядке, установленном пунктом 3 статьи 137 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».