Банк инициировал банкротство крымского гостиничного оператора из-за долга 69 млн рублей
Арбитражный суд Республики Крым ввел процедуру наблюдения в отношении общества с ограниченной ответственностью «Берекет», осуществляющего деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания в селе Приветное (г. Алушта). Инициатором банкротного процесса выступил банк из-за долга в сумме более 69 млн руб.
Определением суда от 15 октября 2026 года по делу заявление кредитной организации признано обоснованным. Процедура наблюдения введена сроком на 6 месяцев — до 15 апреля 2027 года.
Суд признал требования банка обоснованными, задолженность полностью обеспечена залогом недвижимого имущества должника.
В реестр требований кредиторов сумма распределена следующим образом: основной долг в размере 49,40 млн рублей и проценты за пользование кредитом в размере 18,91 млн рублей. Требования по санкциям: неустойка в размере 774 тысяч рублей подлежит удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов, в порядке, установленном пунктом 3 статьи 137 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Временным управляющим утвержден Андрей Савинский, член Союза арбитражных управляющих Саморегулируемая организация «Дело». На управляющего возложены обязанности по анализу финансового состояния «Берекета», проверке на наличие признаков преднамеренного или фиктивного банкротства, а также по созыву и проведению первого собрания кредиторов.
Суд обязал временного управляющего представить отчет о своей деятельности, сведения о финансовом состоянии должника и протокол первого собрания кредиторов не позднее чем за три дня до следующего судебного заседания.
В ходе наблюдения на органы управления должника распространяются ограничения, предусмотренные статьей 64 Закона о банкротстве. В частности, компания не вправе принимать решения о реорганизации, ликвидации или создании филиалов без согласия временного управляющего. Крупные сделки и сделки, связанные с получением и выдачей займов, также потребуют письменного согласия арбитражного управляющего.