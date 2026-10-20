Директор вагона-ресторана предстанет перед судом на Кубани по делу об отравлении детей

По версии следствия, в июле 2025 года в пути следования пассажирского поезда «Кисловодск — Тында» обвиняемый нарушил санитарные нормы: при собственноручном приготовлении блюда в готовую продукцию попали бактерии. Зараженная еда была подана несовершеннолетним пассажирам – двум организованным группам детей, возвращавшимся в Самарскую область после учебно-тренировочных сборов. В результате более 40 детей были госпитализированы в медучреждения Краснодарского края с пищевым отравлением.