На Кубани хотят ввести штрафы за склонение к аборту

Первый региональный закон, предусматривающий штрафы за склонение к аборту, был принят в Мордовии в августе 2023 года. Впоследствии аналогичные ограничения появились в ряде других субъектов РФ, в том числе в Пензенской, Вологодской, Смоленской, Курганской и Орловской областях, Республике Коми и Санкт-Петербурге. В отдельных регионах штраф для граждан достигает 10 тыс. руб.