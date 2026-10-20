На Кубани хотят ввести штрафы за склонение к аборту
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев внес в Законодательное собрание региона законопроект, предусматривающий меры по охране материнства и детства и ограничению склонения беременных к абортам. Документ, размещенный на сайте ЗСК, предполагает введение административных штрафов для граждан, должностных и юридических лиц, а также устанавливает требования к работе медицинских организаций с женщинами, рассматривающими возможность прерывания беременности.
Согласно законопроекту, врачи должны информировать пациенток о возможных осложнениях после аборта, рассказывать о мерах государственной поддержки семей и формировать положительное отношение к рождению детей. Кроме того, при проведении УЗИ беременным, которые рассматривают возможность прерывания беременности, предлагается показывать изображение плода и его сердцебиение.
Отдельная норма запрещает склонение беременных к искусственному прерыванию беременности на территории Краснодарского края. В документе под ним понимаются умышленные действия, направленные на формирование у женщины желания или решения сделать аборт. К таким действиям отнесены требования, уговоры, предложения, подкуп, обман, введение в заблуждение, а также отрицание ценности семьи, материнства и брака. Исключение предусмотрено для случаев, когда прерывание беременности требуется по медицинским показаниям.
За нарушение предлагается установить штрафы в размере 3–5 тыс. руб. для граждан, 10–20 тыс. руб. для должностных лиц и 30–50 тыс. руб. для юридических лиц. Ответственность, согласно проекту, будет наступать независимо от того, прервала ли женщина беременность в итоге.
В настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу. После ее завершения законопроект планируется вынести на рассмотрение одной из сессий краевого парламента.
Первый региональный закон, предусматривающий штрафы за склонение к аборту, был принят в Мордовии в августе 2023 года. Впоследствии аналогичные ограничения появились в ряде других субъектов РФ, в том числе в Пензенской, Вологодской, Смоленской, Курганской и Орловской областях, Республике Коми и Санкт-Петербурге. В отдельных регионах штраф для граждан достигает 10 тыс. руб.