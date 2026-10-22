Суд оставил под арестом политолога-иноагента Александра Кынева
Мосгорсуд не удовлетворил апелляцию защиты на арест политолога Александра Кынева (признан в России иноагентом). Его обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщил «Ъ» адвокат фигуранта Михаил Бирюков.
Политолог участвовал в заседании по видеосвязи, на его ногу наложен гипс. В представленном судье эпикризе утверждается, что обвиняемый проходил лечение в хирургическом отделении СИЗО из-за закрытого перелома. Он уже выписан в удовлетворительном состоянии, ходит, опираясь на трость.
В апелляции защита указывала на бесчеловечность действующей меры пресечения. По его словам, Кыневу (иноагент) все еще требуется медицинская помощь и, если ее не предоставить, он останется инвалидом. Адвокат также подтвердил, что травмы получены при задержании, защита подала все соответствующие жалобы.
Александра Кынева (иноагент) отправили в СИЗО 25 сентября. Обсуждать с «Ъ» фабулу дела силовые ведомства отказались. Обвиняемый не признает вину. Его защита считает обвинение неаргументированным. На суде господин Кынев (иноагент) сказал, что не помнит, как получил травмы.