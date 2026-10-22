Суд оставил под арестом политолога-иноагента Александра Кынева

Политолог участвовал в заседании по видеосвязи, на его ногу наложен гипс. В представленном судье эпикризе утверждается, что обвиняемый проходил лечение в хирургическом отделении СИЗО из-за закрытого перелома. Он уже выписан в удовлетворительном состоянии, ходит, опираясь на трость.