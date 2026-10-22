Суд в Москве отклонил жалобу Euroclear на взыскание €200 млрд по иску ЦБ
Арбитражный суд Московского округа отклонил жалобы бельгийского Euroclear Bank на решения российских судов двух инстанций, которые по иску Центробанка (ЦБ) постановили взыскать с депозитария €200 млрд. Это следует из карточки дела на сайте суда.
«Оставить решение... суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения»,— приводятся в карточке итоги судебного заседания, которое прошло в закрытом режиме.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд российских активов. Большая часть средств хранится в Euroclear. В 2025 году ЦБ подал иск в московский арбитраж с требованием взыскать с Euroclear €200 млрд убытков, связанных с блокировкой российских активов. В мае 2026-го суд удовлетворил иск, а также обратил постановление о взыскании к немедленному исполнению.