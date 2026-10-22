Суд в Москве отклонил жалобу Euroclear на взыскание €200 млрд по иску ЦБ

После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд российских активов. Большая часть средств хранится в Euroclear. В 2025 году ЦБ подал иск в московский арбитраж с требованием взыскать с Euroclear €200 млрд убытков, связанных с блокировкой российских активов. В мае 2026-го суд удовлетворил иск, а также обратил постановление о взыскании к немедленному исполнению.