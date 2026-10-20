Производство овец на убой на Кубани выросло на 86%, поголовье свиней сократилось на 10%

В сентябре 2026 года сельхозорганизации Краснодарского края произвели 28,5 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе — на 5,4% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. При этом производство овец и коз выросло в 1,5 раза, до 4,8 тонны, а за январь—сентябрь увеличилось на 86,5%, до 79,9 тонны. Поголовье свиней в сельхозорганизациях края на конец сентября сократилось на 9,6%, до 476,1 тыс. голов. Об этом говорится в материалах Краснодарстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кубань».