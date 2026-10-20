Производство овец на убой на Кубани выросло на 86%, поголовье свиней сократилось на 10%
В сентябре 2026 года сельхозорганизации Краснодарского края произвели 28,5 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе — на 5,4% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. При этом производство овец и коз выросло в 1,5 раза, до 4,8 тонны, а за январь—сентябрь увеличилось на 86,5%, до 79,9 тонны. Поголовье свиней в сельхозорганизациях края на конец сентября сократилось на 9,6%, до 476,1 тыс. голов. Об этом говорится в материалах Краснодарстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кубань».
За девять месяцев производство скота и птицы на убой составило 272,5 тыс. тонн, что на 2,6% меньше показателя января—сентября 2025 года. Выпуск свинины, напротив, вырос на 2,7%, до 81,9 тыс. тонн, производство крупного рогатого скота практически не изменилось и составило 44,2 тыс. тонн. Производство птицы сократилось на 6,1%, до 146,2 тыс. тонн. За один сентябрь выпуск крупного рогатого скота уменьшился на 10,4%, до 4,5 тыс. тонн, птицы — на 9,9%, до 14,9 тыс. тонн. Производство свиней на убой увеличилось на 6,4%, до 9,1 тыс. тонн.
На конец сентября в сельхозорганизациях края насчитывалось 314,8 тыс. голов крупного рогатого скота — на 3,4% меньше, чем годом ранее. Поголовье коров сократилось на 5%, до 112,1 тыс. голов. Число овец и коз, напротив, выросло на 15,7%, до 8,5 тыс. голов. Поголовье лошадей снизилось на 11,6%, до 854 голов, а птицы увеличилось на 3,8%, до 13,79 млн голов.
В молочном животноводстве динамика оказалась положительной. За январь—сентябрь валовой надой молока в сельхозорганизациях составил 919,7 тыс. тонн, что на 0,2% больше, чем годом ранее. В сентябре производство достигло 99,5 тыс. тонн, увеличившись на 4,8%. Средний надой на одну корову молочного стада за девять месяцев вырос на 2,5%, до 8 121 кг, а за сентябрь — на 8,8%, до 890 кг.
Производство куриных яиц за январь—сентябрь увеличилось на 10,4%, до 627,4 млн штук. В сентябре сельхозорганизации получили 76 млн яиц — на 9,4% больше, чем в том же месяце 2025 года. Средняя яйценоскость одной курицы-несушки за девять месяцев составила 234 яйца против 231 годом ранее, увеличившись на 1,3%.
Статистика Краснодарстата охватывает сельскохозяйственные организации без учета субъектов малого предпринимательства.