Виноделы предложили повысить пошлины на вино из недружественных стран до 200%
Ассоциация виноградарей и виноделов России выступила против импорта продукции из недружественных стран, заявил исполнительный директор АВВР Петр Ефремов. Для таких вин он предложил повысить пошлины до 200% с нынешних 25%.
«Это позиция ассоциации, которая была однажды заявлена, собственно, она не менялась… Конечно, мы выступаем прежде всего против импорта из недружественных стран. Это наша традиционная позиция, которая сохраняется», — заявил ТАСС господин Ефремов.
По словам исполнительного директора АВВР, пока экспорт находится в процессе становления, все российское производство ориентировано на внутренний рынок. Потребительский спрос на отечественное вино остается высоким, добавил он.
Таможенные пошлины на вина и вермуты из недружественных стран правительство повысило в августе 2024 года — с 20% до 25% (но не менее $2 за 1 л). Тогда же АВВР предложила увеличить показатель в восемь раз — до 200%. По прогнозам ассоциации, к 2035 году отечественное вино должно занять до 80% внутреннего рынка страны. На конец 2025 года доля отечественного вина на рынке оценивалась в 63,5%.