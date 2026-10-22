Виноделы предложили повысить пошлины на вино из недружественных стран до 200%

Таможенные пошлины на вина и вермуты из недружественных стран правительство повысило в августе 2024 года — с 20% до 25% (но не менее $2 за 1 л). Тогда же АВВР предложила увеличить показатель в восемь раз — до 200%. По прогнозам ассоциации, к 2035 году отечественное вино должно занять до 80% внутреннего рынка страны. На конец 2025 года доля отечественного вина на рынке оценивалась в 63,5%.