Суд приговорил третьего фигуранта дела о покушении на главу Крыма к 18 годам

77-летнего Владимира Ананьева, включенного в список террористов и экстремистов в РФ, а также Оксану Шевченко и Владимира Боднаря задержали в феврале 2024 года. При обыске силовики нашли у них радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, изготовленное из противотанковой мины, дистанционный взрыватель, предполагающий подключение мобильного телефона, и ряд других комплектующих.