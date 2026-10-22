Суд приговорил третьего фигуранта дела о покушении на главу Крыма к 18 годам
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил третьего фигуранта уголовного дела о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе суда. Первые четыре года он проведет в тюрьме.
77-летнего Владимира Ананьева, включенного в список террористов и экстремистов в РФ, а также Оксану Шевченко и Владимира Боднаря задержали в феврале 2024 года. При обыске силовики нашли у них радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, изготовленное из противотанковой мины, дистанционный взрыватель, предполагающий подключение мобильного телефона, и ряд других комплектующих.
По версии следствия, они сотрудничали с украинскими спецслужбами и готовили по их заданию подрыв автомобиля главы Крыма Сергея Аксенова. Против фигурантов возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение, перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств).
Оксану Шевченко в мае 2025 года суд приговорил к десяти годам колонии общего режима. Месяц спустя Владимир Боднарь был осужден на 13 лет лишения свободы. Они полностью признали вину и сотрудничали со следствием. Владимир Ананьев свою причастность к инкриминируемым ему преступлениям отрицал.
Защита Ананьева намерена обжаловать приговор.