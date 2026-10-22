Кремовая математика: стоит ли делить уход по частям тела?

Зона вокруг глаз — один из наиболее очевидных примеров того, когда разделение косметики имеет смысл. Она тоньше многих других участков лица, постоянно участвует в мимике и отличается особенностями строения сальных желез. Сухость, раздражение и мелкие морщины в этой области могут становиться заметными довольно рано. Многие кремы для лица содержат высокую концентрацию активных веществ, отдушки и раздражающие активы. В этом случае использовать их на веках нельзя. Выхода два: приобретать отдельный продукт либо искать универсальное средство с мягким составом. С демакияжем все аналогично: для век стоит выбирать специальную мицеллярную воду. Она позволит очистить глаза без трения.