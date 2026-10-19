Главные новости за 19 октября. Ростов-на-Дону и область
В Ростовской области с 19 октября действует новый порядок оповещения населения при угрозах ракетного нападения и атаках беспилотников. Порядок двухуровневый и действует в каждом муниципальном образовании.
Генеральная прокуратура добивается обращения в доход государства имущества бывшего главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, оценивая его коррупционные доходы в сумму свыше 1,6 млрд рублей. Ответчик, по данным надзора, тайно владел половиной паевого инвестиционного фонда, а также обширным портфелем недвижимости и автопарком.
Северо-Кавказская железная дорога за январь–сентябрь 2026 года провела капитальный ремонт 51 км пути и заменила рельсы еще на 54 км. Инвестиции в путевое хозяйство за девять месяцев составили 4,2 млрд руб. Основной объем пришелся на Ростовскую область — ключевой транзитный регион магистрали.
С января по август 2026 года жители Ростовской области оформили почти 19 тыс. ипотечных кредитов на 81,6 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач увеличилось на 34%, объем кредитования — на 38%.
Аграрии Ростовской области к 1 октября 2026 года собрали 13,7 млн т зерна — в 1,5 раза (на 58,3%) больше, чем за тот же период 2025 года, когда объем составлял 8,7 млн т. По итогам уборочной кампании донской регион занял первое место среди субъектов России.
Часть зернового экспорта Ростовской области будет переориентирована с морских портов Азово-Черноморского бассейна на железную дорогу. О таком решении сообщил губернатор Юрий Слюсарь — поводом стали ограничения в бассейне, из-за которых традиционные портовые мощности не справляются с потоком.