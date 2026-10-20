Wildberries запустила оплату государственными электронными сертификатами

Владелец сертификата может выбрать на Wildberries товар, соответствующий условиям программы, и оплатить его сертификатом. Если стоимость товара превышает номинал сертификата, оставшуюся сумму можно доплатить. Средства сертификата не зачисляются на карту гражданина: они резервируются в Федеральном казначействе и при совершении покупки перечисляются непосредственно продавцу, уточнили в RWB.