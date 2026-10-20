Wildberries запустила оплату государственными электронными сертификатами
Wildberries начала принимать оплату товаров государственными электронными сертификатами в пяти регионах. Получатели мер соцподдержки могут купить товары, предусмотренные программами, непосредственно на маркетплейсе. Об этом сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries & Russ (RWB).
Новый способ оплаты доступен жителям Калининградской, Ленинградской, Ростовской и Свердловской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа. Речь идет о получателях сертификатов на технические средства реабилитации, оформляемых Соцфондом, а также региональных сертификатов на товары для новорожденных.
Владелец сертификата может выбрать на Wildberries товар, соответствующий условиям программы, и оплатить его сертификатом. Если стоимость товара превышает номинал сертификата, оставшуюся сумму можно доплатить. Средства сертификата не зачисляются на карту гражданина: они резервируются в Федеральном казначействе и при совершении покупки перечисляются непосредственно продавцу, уточнили в RWB.