Суд продлил домашний арест журналисту Ролдугину
Тверской суд Москвы продлил до 10 января 2027 года домашний арест журналисту «Новой газеты» (признана иностранным агентом) Олегу Ролдугину по делу о незаконном использовании личных данных. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города.
Олега Ролдугина задержали в апреле. Тогда же в редакции «Новой газеты» (признана иноагентом) прошли обыски. На следующий день Тверской суд отправил журналиста в СИЗО. По версии следствия, он использовал боты для пробива и публиковал полученную информацию в своих материалах. По вменяемой статье (ч. 3 ст. 272.1 УК) ему грозит до шести лет колонии. Журналист также частично признал вину. На этом основании следствие попросило заменить содержание в СИЗО на домашний арест. В июне суд смягчил меру пресечения журналисту.