В Чите сообщили о масштабном блэкауте и перебоях с мобильной связью

Местные СМИ, в частности газета «Забайкальский рабочий», сообщали, что отключение электричества произошло в зданиях на нескольких улицах, а также в районе площади Декабристов, железнодорожного вокзала и Пушкинской библиотеки. Агентство «Читамедиа» сообщает, что без света остались микрорайоны Сосновый Бор, Витимский, Царский и Каштак, а также пригородные поселки Смоленка, Засопка и Карповка. По информации краевого минтранса, в Чите частично не работают светофоры, водителей просят быть «крайне внимательными».