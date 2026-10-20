В Чите сообщили о масштабном блэкауте и перебоях с мобильной связью
В Чите и на других территориях Забайкалья 20 октября зафиксированы масштабные отключения электричества. Правительство региона провело срочное совещание по восстановлению энергоснабжения. По информации замминистра ЖКХ Забайкалья Владимира Климентовского, перебои произошли не из-за технических повреждений — причиной отключения стало «срабатывание автоматики». На восстановление подачи электроэнергии может понадобиться до двух часов. Энергообъекты при этом «работают штатно».
Местные СМИ, в частности газета «Забайкальский рабочий», сообщали, что отключение электричества произошло в зданиях на нескольких улицах, а также в районе площади Декабристов, железнодорожного вокзала и Пушкинской библиотеки. Агентство «Читамедиа» сообщает, что без света остались микрорайоны Сосновый Бор, Витимский, Царский и Каштак, а также пригородные поселки Смоленка, Засопка и Карповка. По информации краевого минтранса, в Чите частично не работают светофоры, водителей просят быть «крайне внимательными».
Агентство «Чита.ру», ссылаясь на информацию комментаторов своих публикаций в социальных сетях, добавляет, что в Чите наблюдаются перебои с мобильной связью, а также с работой троллейбусов. Кроме того, отключения электроэнергии коснулись других крупных населенных пунктов в крае — Забайкальска, Борзи, Газимуро-Заводского и Тунгокоченского округов.