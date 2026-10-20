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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Экономика

Мишустин рассказал о предложении России к ШОС развивать космическую экономику

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о предложении России создать в ШОС рабочую группу по развитию космической экономики. Об этой инициативе он рассказал на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Таджикистане.
По словам господина Мишустина, рабочую группу можно сформировать «в рамках механизма совещания министров государств-членов ШОС, которые отвечают за внешнюю экономическую деятельность». Он выразил надежду на то, что партнеры Москвы поддержат это предложение. Российский премьер добавил, что мировой рынок товаров и услуг, производимых с помощью передовых космических технологий, к 2035 году может достигнуть $2 трлн.