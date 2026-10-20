Песков: России важна легитимность представителя властей Украины на переговорах
Российская сторона считает важным, чтобы в переговорах по урегулированию участвовал легитимный представитель властей Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нам важно, чтобы это был легитимный представитель власти, готовый взять на себя ответственность и принять необходимое решение для прекращения этой войны»,— уточнил господин Песков на брифинге.
Так пресс-секретарь прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что участвовать в мирных переговорах от Украины следует кому-то другому вместо президента Владимира Зеленского. По его словам, господин Зеленский не хочет завершить боевые действия.
Президентский срок Владимира Зеленского завершился в мае 2024 года. Однако из-за действующего на Украине военного положения в стране невозможно провести выборы. Для подготовки выборов после окончания конфликта стране потребуется около полугода, уточнял украинский президент.