Генпрокуратура требует конфисковать активы экс-мэра Ростова на 1,5 млрд рублей
Генеральная прокуратура добивается обращения в доход государства имущества бывшего главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, оценивая его коррупционные доходы в сумму свыше 1,6 млрд рублей. Об этом сообщил «Ъ». Ответчик, по данным надзора, тайно владел половиной паевого инвестиционного фонда, а также обширным портфелем недвижимости и автопарком.
Основу дела составляет уголовное преследование: Логвиненко задержали 24 октября 2025 года. По версии следствия, в 2020 году, будучи главой администрации города, он нарушил бюджетное законодательство, привлекши кредит в коммерческом банке, что нанесло бюджету донской столицы ущерб в 47 млн рублей. Вину он не признаёт. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), позднее к нему присоединены статьи о получении и даче взятки и посредничестве во взяточничестве (ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 291.1, ч. 5 ст. 291 УК РФ).
По данным Генпрокуратуры, на посту главы города Логвиненко игнорировал антикоррупционные ограничения, использовал полномочия и авторитет должности в личных интересах и приобретал активы, стоимость которых многократно превышала легальные доходы. Для сокрытия имущества, полученного коррупционным путём, оно оформлялось на близких и доверенных лиц; часть активов уже продана, а выручка либо израсходована, либо «трансформирована в новые капиталы».
География оформления активов отработана детально. Земельный участок с домом площадью 369 кв. м в ростовском СНТ «Садовод-любитель» (стоимость почти 30 млн рублей) и ещё один участок формально записаны на отца экс-чиновника — Валентина Логвиненко. Квартира площадью 140 кв. м за 27 млн рублей в ЖК «Адмиралъ» на Буденновском проспекте, а также нежилые помещения площадью 2,2 тыс. кв. м в том же здании и Audi Q7 2018 года (позднее переоформленный на номинального владельца) оформлены на сожительницу Екатерину Скороход. Автомобили GWM Tank 700 и Mercedes-Benz V300d 4MATIC 2024–2025 годов выпуска записаны на других номинальных лиц, хотя фактическими пользователями оставалась семья. Тёще достались Toyota Avalon и BMW X7 2023 и 2020 годов — последнюю впоследствии продали.
При обысках изъяты крупные суммы. В ростовском доме, юридически оформленном на отца, найдены принадлежавшие сыну часы, оружие и золотые монеты на сумму не менее 17,3 млн рублей, а также наличные: 1,9 млн рублей, 56 тыс. евро, 29 тыс. долларов и 300 тыс. армянских драмов. В трёх ячейках Сбербанка — 40 млн рублей, а также 480 тыс. и 500 тыс. долларов. В таганрогском доме отца обнаружены 1,4 млн рублей, 6 тыс. долларов и 8,1 тыс. евро.
Финансовая конструкция более изощрена: 150 млн рублей направлены на договоры страхования жизни, а ключевым активом стали 12,5 тыс. паёв закрытого паевого комбинированного фонда «А1 Капитал» — по данным Генпрокуратуры, это половина всех паёв фонда стоимостью около 1,1 млрд рублей.
Диспропорция между активами и декларациями — центральный аргумент иска: совокупная стоимость активов Логвиненко превысила 1,5 млрд рублей, тогда как официальные доходы самого чиновника и его супруги за 2007–2025 годы (без учёта налогов) — 105 млн рублей. Разрыв в пятнадцать раз превышает суммарный официальный заработок семьи за восемнадцать лет.
Генпрокуратура требует в Советском районном суде обратить в казну активы семьи экс-мэра, а стоимость уже проданного имущества — взыскать с ответчиков деньгами.