Генпрокуратура требует конфисковать активы экс-мэра Ростова на 1,5 млрд рублей

География оформления активов отработана детально. Земельный участок с домом площадью 369 кв. м в ростовском СНТ «Садовод-любитель» (стоимость почти 30 млн рублей) и ещё один участок формально записаны на отца экс-чиновника — Валентина Логвиненко. Квартира площадью 140 кв. м за 27 млн рублей в ЖК «Адмиралъ» на Буденновском проспекте, а также нежилые помещения площадью 2,2 тыс. кв. м в том же здании и Audi Q7 2018 года (позднее переоформленный на номинального владельца) оформлены на сожительницу Екатерину Скороход. Автомобили GWM Tank 700 и Mercedes-Benz V300d 4MATIC 2024–2025 годов выпуска записаны на других номинальных лиц, хотя фактическими пользователями оставалась семья. Тёще достались Toyota Avalon и BMW X7 2023 и 2020 годов — последнюю впоследствии продали.