Акции «Группы Астра» подешевели почти на 4% после новостей о взломе

VMmanager — это программа, которая позволяет хостинг-компаниям и предприятиям создавать и обслуживать виртуальные серверы. «Группа Астра» получила контроль над VMmanager в марте 2022 года, когда выкупила 70% ее акций за 2,5 млрд руб. Еще 30% остались за гендиректором ISPsystem (компания-разработчик VMmanager) Павлом Гуральником. Среди пользователей VMmanager указаны PSB Hosting, 3VPS, VPS.one, «ОБЛАКО.РУ» и т. д.