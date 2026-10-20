Акции «Группы Астра» подешевели почти на 4% после новостей о взломе
Акции «Группы Астра» на торгах 20 октября снижались на 3,94% — до 212,3 руб. за штуку. По состоянию на 12:14 котировки компании скорректировались на отметке 218,85 руб. за бумагу (-0,97%).
Накануне несколько хостинг-провайдеров сообщили о взломе принадлежащей «Группе Астра» системы управления серверами VMmanager, писал РБК. Представитель компании рассказал изданию, что им известно об инциденте. Уточнить, кого именно затронула хакерская атака, собеседник отказался.
VMmanager — это программа, которая позволяет хостинг-компаниям и предприятиям создавать и обслуживать виртуальные серверы. «Группа Астра» получила контроль над VMmanager в марте 2022 года, когда выкупила 70% ее акций за 2,5 млрд руб. Еще 30% остались за гендиректором ISPsystem (компания-разработчик VMmanager) Павлом Гуральником. Среди пользователей VMmanager указаны PSB Hosting, 3VPS, VPS.one, «ОБЛАКО.РУ» и т. д.