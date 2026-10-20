В Краснодаре у подозреваемого в госизмене изъяли 20 млн рублей

По данным ФСБ, житель Кубани «самостоятельно вышел на контакт с представителем военизированного националистического объединения, входящего в состав нацгвардии Украины». После этого мужчина записал видео с принятием присяги. Кураторы передали злоумышленнику задание устроить взрыв на военном объекте на территории Краснодарского края. Самодельное взрывное устройство, сделанное по образцу фугасной мины массой около 1 кг, управляемой по радиоканалу, находилось в тайнике, где его нашел злоумышленник. Также кураторы передали инструкцию по сборке устройства.