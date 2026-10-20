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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
ПроисшествияТеракты

В Краснодаре у подозреваемого в госизмене изъяли 20 млн рублей

Жителя Краснодарского края задержали по подозрению в государственной измене и подготовке террористического акта, сообщает краевое управление ФСБ России. При обыске дома у злоумышленника изъяли наличные средства в сумме 20 млн руб., а также компоненты самодельного взрывного устройства и наркотические вещества.
По данным ФСБ, житель Кубани «самостоятельно вышел на контакт с представителем военизированного националистического объединения, входящего в состав нацгвардии Украины». После этого мужчина записал видео с принятием присяги. Кураторы передали злоумышленнику задание устроить взрыв на военном объекте на территории Краснодарского края. Самодельное взрывное устройство, сделанное по образцу фугасной мины массой около 1 кг, управляемой по радиоканалу, находилось в тайнике, где его нашел злоумышленник. Также кураторы передали инструкцию по сборке устройства.
Помимо государственной измены и подготовки террористического акта задержанному вменяют в вину незаконное хранение взрывного устройства и незаконный оборот наркотических средств.
Анна Перова, Краснодар
Шпионаж и госизмена
Краснодар
Краснодарский край

Авторы

  • Анна Перова
    Анна Перова
    собственный корреспондент