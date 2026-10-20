Новым сенатором от Приморья станет вдова дважды Героя РФ Гудкова
Законодательное собрания Приморского края на своем заседании 21 октября наделит полномочиями сенатора Жанну Гудкову, вдову заместителя командующего ВМФ России Михаила Гудкова, погибшего в Курской области в июле прошлого года.
Сегодня комитет по региональной политике, законности и международному сотрудничеству парламента региона поддержал кандидатуру госпожи Гудковой, предложенную фракцией «Единой России». Если учесть, что во фракцию партии власти входят 32 из 40 депутатов, исход тайного голосования предопределен.
Жанна Гудкова была избрана депутатом Заксобрания Приморья по списку «Единой России» в сентябре текущего года. Она является вдовой бывшего командира 155-й бригады морской пехоты, заместителя командующего ВМФ России Михаила Гудкова, погибшего при освобождении Курской области. Господин Гудков стал первым двукратным кавалером «Золотой звезды» РФ. Первое звание Героя России Михаил Гудков получил в 2023 году за боевые успехи 155-й гвардейской бригады морской пехоты, которой командовал с начала 2020 года по март 2025 года, второй раз он был награжден в 2025 году — посмертно. 6 июля прошлого года президент издал указ о присвоении 155-й бригаде почетного наименования «имени дважды Героя РФ генерал-майора М. Е. Гудкова».
Ранее представителем парламента Приморья в Совете федерации являлась Людмила Талабаева, но в выборах депутатов в текущем году она участия не принимала.