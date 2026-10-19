В Ростовской области выдача ипотеки выросла за год на 34%
С января по август 2026 года жители Ростовской области оформили почти 19 тыс. ипотечных кредитов на 81,6 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач увеличилось на 34%, объем кредитования — на 38%. Соответствующие данные «Ъ-Ростов» предоставили в пресс-службе Ростовского отделения Центробанка России.
По данным ЦБ, средний размер ипотечного кредита за год вырос на 3%, до 4,4 млн руб. Отмечается, что одним из основных факторов роста спроса стало стремление заемщиков оформить кредиты до изменения условий программы «Семейная ипотека». Наиболее активным месяцем стал январь — на фоне анонсированных изменений, вступивших в силу 1 февраля. Еще один всплеск спроса произошел в июне после сообщений о возможном ужесточении параметров программы с 1 июля. Впоследствии введение изменений перенесли на осень.
Дополнительным фактором стало увеличение выдач ипотеки на рыночных условиях. Оно происходило на фоне постепенного снижения ключевой ставки с июня 2025 года по июль 2026 года.
Доля ипотечного кредитования индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в регионе по итогам восьми месяцев превысила 17% и практически не изменилась год к году. С января по август на Дону выдали более 3 тыс. кредитов на приобретение и строительство индивидуальных домов — почти на 16% больше, чем за тот же период 2025 года. Объем кредитования в этом сегменте увеличился на 38%, превысив 14 млрд руб.