В Ростовской области выдача ипотеки выросла за год на 34%

Доля ипотечного кредитования индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в регионе по итогам восьми месяцев превысила 17% и практически не изменилась год к году. С января по август на Дону выдали более 3 тыс. кредитов на приобретение и строительство индивидуальных домов — почти на 16% больше, чем за тот же период 2025 года. Объем кредитования в этом сегменте увеличился на 38%, превысив 14 млрд руб.