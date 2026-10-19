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Выпуск газеты №193/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

Сирены на Дону теперь будут включать только при наличии реальной угрозы

В Ростовской области с 19 октября действует новый порядок оповещения населения при угрозах ракетного нападения и атаках беспилотников. Порядок двухуровневый и действует в каждом муниципальном образовании. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Первый уровень — информирование граждан через СМС и push-уведомления без включения сирен. Он охватывает случаи, когда подтверждённой угрозы на конкретной территории нет. Второй уровень — включение сирен по решению глав муниципалитетов. Основания: сигнал об опасности в конкретном муниципалитете, информация об отражении воздушного нападения, работе сил ПВО или нахождении БПЛА в воздухе.
Звук сирен — сигнал «Внимание всем!». Алгоритм действий для жителей: проверить уведомления на смартфоне и прослушать речевые сообщения из речевых установок — в них содержится дальнейший порядок действий.
Мария Хоперская