Ростовская область вышла на первое место в России по сбору зерна
Аграрии Ростовской области к 1 октября 2026 года собрали 13,7 млн т зерна — в 1,5 раза (на 58,3%) больше, чем за тот же период 2025 года, когда объём составлял 8,7 млн т. Данные приводит портал «Поле.рф».
По итогам уборочной кампании донской регион занял первое место среди субъектов РФ. Второе место у Краснодарского края — почти 12 млн т, третье у Ставропольского края — 9,12 млн т.
В целом по Южному федеральному округу сбор зерна вырос на 26,3% — до 34,4 млн т против 27,2 млн т годом ранее. Динамика по территориям при этом разнонаправленная: в Краснодарском крае прибавили 13,8%, в Волгоградской области — 7% (до 5,8 млн т), тогда как в Ставропольском крае сбор сократился на 11% — до 9,1 млн т.