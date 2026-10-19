Ростовская область вышла на первое место в России по сбору зерна

В целом по Южному федеральному округу сбор зерна вырос на 26,3% — до 34,4 млн т против 27,2 млн т годом ранее. Динамика по территориям при этом разнонаправленная: в Краснодарском крае прибавили 13,8%, в Волгоградской области — 7% (до 5,8 млн т), тогда как в Ставропольском крае сбор сократился на 11% — до 9,1 млн т.