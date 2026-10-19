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Выпуск газеты №193/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

Ростовскую зерноэкспортную логистику частично переводят на рельсы

Часть зернового экспорта Ростовской области будет переориентирована с морских портов Азово-Черноморского бассейна на железную дорогу. О таком решении сообщил губернатор Юрий Слюсарь — поводом стали ограничения в бассейне, из-за которых традиционные портовые мощности не справляются с потоком.
«Сегодня железнодорожные перевозки особенно важны для наших аграриев. Руководство магистрали подтвердило, что готово обеспечить возросшие объемы», — заявил Юрий Борисович по итогам совещания с руководством РЖД.
По итогам встречи стороны подписали новое соглашение о сотрудничестве. Для региональных властей стратегическая задача остаётся прежней — закрепить за областью статус центрального распределительного узла на юге страны.
Мария Хоперская