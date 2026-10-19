Ростовскую зерноэкспортную логистику частично переводят на рельсы

Часть зернового экспорта Ростовской области будет переориентирована с морских портов Азово-Черноморского бассейна на железную дорогу. О таком решении сообщил губернатор Юрий Слюсарь — поводом стали ограничения в бассейне, из-за которых традиционные портовые мощности не справляются с потоком.