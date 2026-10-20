Медведев прокомментировал санкции США словами Ницше о силе

«Хрен с ним, с этим законом... А санкции… Как говорил старик Ницше, "Was mich nicht umbringt, macht mich starker"»,— написал господин Медведев в «Максе». Фраза переводится как «То, что меня не убивает, делает меня сильнее», она взята из книги Фридриха Ницше «Сумерки идолов, или Как философствуют молотом».