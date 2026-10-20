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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Мир

Медведев прокомментировал санкции США словами Ницше о силе

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал закон о новых санкциях против России цитатой немецкого философа Фридриха Ницше о том, что делает человека сильнее.
«Хрен с ним, с этим законом... А санкции… Как говорил старик Ницше, "Was mich nicht umbringt, macht mich starker"»,— написал господин Медведев в «Максе». Фраза переводится как «То, что меня не убивает, делает меня сильнее», она взята из книги Фридриха Ницше «Сумерки идолов, или Как философствуют молотом».
Под законом зампред Совбеза имел в виду инициативу ныне покойного сенатора Линдси Грэма (признан в РФ террористом и экстремистом) о санкциях против России. Дмитрий Медведев назвал проект «системным русофобским актом американских элит». «Закон Грэма» предполагает введение санкций и пошлин в отношении стран, которые покупают российские энергоресурсы. Сначала президент США Дональд Трамп подписал проект, но позднее решил приостановить его введение.

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