Главный межпланетный старт года
Александр Ермаков — о космических амбициях Японии
С японского космодрома Танегасима в ночь на 20 октября стартовала ракета-носитель H3 и успешно вывела на траекторию полета к Марсу автоматическую станцию MMX (Martian Moons eXploration, «Исследование марсианских лун»). Цель амбициозная — впервые собрать образцы со спутника Марса Фобоса и вернуть их на Землю. Пятнадцать лет назад эту задачу пытались выполнить в России.
Теперь MMX предстоит годовой перелет до Марса. После выхода на орбиту планеты зонд синхронизирует свою орбиту с орбитой Фобоса и, выбрав удобное место, совершит одну-две посадки на спутник. При посадках с помощью заборного устройства будет собрано пара десятков граммов образцов, как пыли непосредственно с поверхности, так и породы с глубины в несколько сантиметров. На поверхность также будет спущен небольшой луноход.
В общей сложности на орбите Марса MMX проработает три года, после чего, проведя облет второго спутника Красной планеты — Деймоса, отправится в обратный путь и в 2031 году должен доставить собранные образцы на Землю. Главной научной целью миссии является поиск ответа на вопрос, является ли спутник Марса захваченным гравитацией астероидом или был выбит с поверхности планеты после падения на нее астероида или кометы.
В миссии предусмотрена широкая международная кооперация: несколько научных приборов предоставлены европейцами и американцами — например, луноход разработан франко-немецкой командой и зовется «Идефикс» — да, именно в честь собачки Астерикса и Обеликса.
Большое внимание уделено и медийной составляющей — подготовка и запуск широко освещались в соцсетях и медиа, а «японская Би-би-си» NHK создала для станции камеру, снимающую в разрешении 8K. Впервые будут получены снимки Марса в таком качестве.
Такое внимание неудивительно — миссия является гордостью японской космической программы и попыткой страны подтвердить свои лидирующие позиции в доставке образцов с малых тел Солнечной системы.
Именно японский зонд в 2010 году впервые доставил на Землю образцы с астероида, а в 2020 году этот успех был повторен. Только в 2023 году за Японией последовали США, а Китай постарается вернуть образцы с астероида в следующем году. Вернув образцы с Фобоса, Япония достигнет крупного мирового успеха, при этом достаточно экономично.
Да, наиболее престижной целью в планетарных исследованиях сейчас является доставка грунта с самого Марса, но эта задача столь сложна и дорогостояща, что США заморозили работы на этом направлении и вся надежда на Китай. Кроме того, Япония подтвердит свою «специализацию» — похоже, особый интерес к добыче в будущем ресурсов с астероидов действительно имеется у Токио. По крайней мере именно японцы настояли на том, чтобы США включили в «Соглашения Артемиды», продвигаемые ими как правовую базу космической экспансии, благословение экономического освоения не только Луны, но и малых тел.
Для нашей страны миссия японского зонда интересна и по историческим причинам.
С Фобосом и Марсом связан целый ряд полетов отечественных межпланетных станций, будто по злому року заканчивавшихся неудачно. В июле 1988 года для исследования спутника были запущены две станции — «Фобос-1» и «Фобос-2». Первая вышла из строя из-за человеческой ошибки на этапе перелета к Марсу, а «Фобос-2» добрался до Красной планеты и проработал на ее орбите два месяца.
Во время полета было совершено несколько близких пролетов спутника Марса, аппарат синхронизировал свою орбиту с Фобосом и готовился к сбросу на его поверхность прыгающего мобильного зонда и долговременной научной станции. Однако примерно за две недели до этого связь была потеряна. Во время всего полета обоих «Фобосов» отмечались серьезные проблемы с программным обеспечением и «железом» станций, так что это стало обидным, но ожидаемым результатом. Скорее всего, «Фобос-2» до сих пор обращается на орбите Марса, если только остатки топлива не вызвали взрыв и разрушение зонда.
На основе конструкции «Фобосов» уже после распада СССР была создана станция «Марс-96», которая должна была стать первой российской межпланетной миссией. Однако во время старта в ноябре 1996 года станцию не удалось отправить на отлетную траекторию, и она вскоре сгорела в земной атмосфере.
Следующей попыткой России вернуть советские позиции в исследовании Солнечной системы автоматическими аппаратами стала миссия «Фобос-Грунт», запущенная в ноябре 2011 года. Как нетрудно понять по названию, ее задача была такой же, как у MMX. Однако, как и в случае с «Марсом-96», станция не покинула околоземную орбиту. На этот раз из-за сбоя в бортовом компьютере (существуют дискуссии, вызван был сбой ошибками в программном коде или при проектировании аппаратной части).
Сейчас «Роскосмос» еще сильнее, чем раньше, концентрирует на исследовании Луны ограниченные финансовые ресурсы на научные миссии как на наиболее важном направлении в космонавтике на данный момент.
А что до японской миссии — теперь через пять лет мы узнаем, удалась ли новая попытка человечества привезти домой кусочек Страха («Фобос» с древнегреческого — «страх».— “Ъ”).