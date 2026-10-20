Главный межпланетный старт года

Да, наиболее престижной целью в планетарных исследованиях сейчас является доставка грунта с самого Марса, но эта задача столь сложна и дорогостояща, что США заморозили работы на этом направлении и вся надежда на Китай. Кроме того, Япония подтвердит свою «специализацию» — похоже, особый интерес к добыче в будущем ресурсов с астероидов действительно имеется у Токио. По крайней мере именно японцы настояли на том, чтобы США включили в «Соглашения Артемиды», продвигаемые ими как правовую базу космической экспансии, благословение экономического освоения не только Луны, но и малых тел.