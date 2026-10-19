СКЖД вложила 4,2 млрд рублей в ремонт пути, большая часть — на Дону

В донском регионе модернизация затронула сразу несколько узлов сети: перегоны Тарасовка–Глубокая, Котельниково–Мелиоративный, Кадамовка–Усть-Донецкая, Лихая–Замчалово, Семичная–Мелиоративный, Забытый–Развильная, а также станции Погорелово, Каменская и Койсуг. География примечательна: это северо-запад области — направления на Воронеж и Москву, — где сходятся потоки к перевалочным мощностям Азово-Черноморского бассейна.