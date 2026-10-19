СКЖД вложила 4,2 млрд рублей в ремонт пути, большая часть — на Дону
Северо-Кавказская железная дорога за январь–сентябрь 2026 года провела капитальный ремонт 51 км пути и заменила рельсы еще на 54 км. Инвестиции в путевое хозяйство за девять месяцев составили 4,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба компании. Основной объем пришелся на Ростовскую область — ключевой транзитный регион магистрали.
В донском регионе модернизация затронула сразу несколько узлов сети: перегоны Тарасовка–Глубокая, Котельниково–Мелиоративный, Кадамовка–Усть-Донецкая, Лихая–Замчалово, Семичная–Мелиоративный, Забытый–Развильная, а также станции Погорелово, Каменская и Койсуг. География примечательна: это северо-запад области — направления на Воронеж и Москву, — где сходятся потоки к перевалочным мощностям Азово-Черноморского бассейна.
Также работы велись в Краснодарском крае (перегоны Бурсак–Выселки, Уманская–Староминская, Гречаная–Тимашевская, Придорожная–Брюховецкая и станция Ейск), в Ставропольском крае (перегон Благодарное–Большевистская Искра) и в Дагестане (участок Хасав-Юрт–Карлан-Юрт).