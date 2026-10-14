Главные новости за 14 октября. Новороссийск
В Новороссийске при мониторинге береговой линии обнаружили незначительные выбросы нефтепродуктов. Их состав и происхождение устанавливаются, пробы направлены на анализ.
Глава Новороссийска Андрей Кравченко призвал не обращать внимания на распространяемую в СМИ и блогах информацию о городской администрации. Заявление прозвучало на еженедельном аппаратном совещании по текущим вопросам.
Отопительный сезон в Анапе планируют запустить после 20 октября. Окончательное решение будет зависеть от погодных условий.
Конкурсный управляющий ООО «Специализированный Застройщик "Вита-Строй"» Елена Ляшенко сообщила о результатах публичных торгов по реализации недвижимого имущества банкрота. На аукцион было выставлено 51 машино-место в жилом доме по улице Красина 53, к. 4 в селе Цемдолина Новороссийска.
В Анапе объявили закупку услуг по организации горячего питания воспитанников муниципальных детских садов с начальной ценой 29,9 млн руб.
Администрация Новороссийска планирует направить почти 1,5 млн руб. на изготовление и распространение печатных материалов о деятельности органов местного самоуправления.