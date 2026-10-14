Выбросы нефтепродуктов обнаружили в Новороссийске
В Новороссийске при мониторинге береговой линии обнаружили незначительные выбросы нефтепродуктов. Их состав и происхождение устанавливаются, пробы направлены на анализ, сообщили в оперштабе Кубани.
По предварительным данным, обнаруженные вещества не относятся к нефтепродуктам, перевозившимся танкером, атакованным у берегов Сочи в октябре. При этом значительных загрязнений побережья и крупных нефтяных пятен в акватории Черного моря на данный момент не выявлено.
К уборке береговой линии привлечены 42 человека — сотрудники «Кубань-СПАС» и муниципальной службы спасения Новороссийска. В работах задействованы 11 единиц техники. Мониторинг экологической обстановки в Новороссийске и Геленджике ведется круглосуточно.
Накануне губернатор Краснодарского края подписал распоряжение о введении в этих городах режима повышенной готовности. Мера направлена на предупреждение чрезвычайной ситуации, связанной с возможным разливом нефтепродуктов после атак безэкипажных катеров на морские суда в Черном море.