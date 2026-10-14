Выбросы нефтепродуктов обнаружили в Новороссийске

По предварительным данным, обнаруженные вещества не относятся к нефтепродуктам, перевозившимся танкером, атакованным у берегов Сочи в октябре. При этом значительных загрязнений побережья и крупных нефтяных пятен в акватории Черного моря на данный момент не выявлено.