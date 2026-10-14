Новороссийск может потратить 1,5 млн рублей на печать материалов о работе властей
14.10.2026, 10:18
Администрация Новороссийска планирует направить почти 1,5 млн руб. на изготовление и распространение печатных материалов о деятельности органов местного самоуправления. Соответствующая закупка размещена на портале Госзакупок.
Согласно документации, тираж специального выпуска должен составить не менее 10 тыс. экземпляров. Издание должно включать не менее 24 полос формата А3 или больше. В выпуске планируется размещать статьи и фотоматериалы на политические, патриотические, социально-экономические, молодежные и информационные темы, связанные с развитием Новороссийска. Материалы должны быть авторскими, с фотографиями и разнообразными жанрами публикаций. Их содержание будет согласовываться с администрацией не менее чем за два рабочих дня до выхода издания.
Печатное СМИ должно выходить не реже двух раз в неделю и распространяться на территории города. Подрядчик также обязан передать управлению информационной политики 300 экземпляров газеты до 30 октября 2026 года.
Закупка проводится за счет бюджета муниципального образования Новороссийск. Сегодня, 14 октября, процедура перешла на этап работы комиссии.