Новороссийск может потратить 1,5 млн рублей на печать материалов о работе властей

Согласно документации, тираж специального выпуска должен составить не менее 10 тыс. экземпляров. Издание должно включать не менее 24 полос формата А3 или больше. В выпуске планируется размещать статьи и фотоматериалы на политические, патриотические, социально-экономические, молодежные и информационные темы, связанные с развитием Новороссийска. Материалы должны быть авторскими, с фотографиями и разнообразными жанрами публикаций. Их содержание будет согласовываться с администрацией не менее чем за два рабочих дня до выхода издания.