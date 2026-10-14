В Анапе направят почти 30 млн рублей на питание в детсадах
14.10.2026, 10:56
В Анапе объявили закупку услуг по организации горячего питания воспитанников муниципальных детских садов с начальной ценой 29,9 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.
Заказчиком выступает управление формирования и исполнения муниципального заказа администрации города-курорта. В перечень учреждений, для которых необходимо организовать питание, вошли 12 детских садов: «Ручеек», «Звездочка», «Волна», «Огонек», «Светлячок», «Солнышко», «Теремок», «Тополек», «Пчелка», «Колобок», «Казачок» и «Кубаночка». Они расположены в Анапе, а также в селах Благовещенская, Сукко и Джигинка Анапского района.
Контракт должен вступить в исполнение с даты заключения и завершиться 27 января 2027 года. Сроки отдельных этапов оказания услуг будут определяться на основании заявок заказчика в порядке, предусмотренном контрактом.