В Анапе направят почти 30 млн рублей на питание в детсадах

Заказчиком выступает управление формирования и исполнения муниципального заказа администрации города-курорта. В перечень учреждений, для которых необходимо организовать питание, вошли 12 детских садов: «Ручеек», «Звездочка», «Волна», «Огонек», «Светлячок», «Солнышко», «Теремок», «Тополек», «Пчелка», «Колобок», «Казачок» и «Кубаночка». Они расположены в Анапе, а также в селах Благовещенская, Сукко и Джигинка Анапского района.