Отопительный сезон в Анапе планируют запустить после 20 октября
В Анапе коммунальные службы проводят осеннюю санитарную обрезку деревьев и кустарников, убирают опавшую листву и готовят городские фонтаны к зиме. Об этом сообщила мэр города Светлана Маслова. Также завершается подготовка к отопительному сезону, его планируют запустить после 20 октября.
Продолжаются работы по благоустройству общественных пространств. В частности, в Ореховой роще прокладывают линии полива на участке, где ранее не было соответствующей системы. Запланированные мероприятия также выполняют в сельских округах, в том числе в Юровке и Цибанобалке. Параллельно в населенных пунктах улучшают уличное освещение.
По словам госпожи Масловой, подготовка к отопительному сезону находится на завершающей стадии. Запустить отопление в городе планируют после 20 октября, однако окончательное решение будет зависеть от погодных условий.
Среди других направлений работы коммунальных служб мэр назвала ремонт дорог, благоустройство территорий, озеленение и капитальный ремонт многоквартирных домов. Подробности по каждому из них она намерена сообщить отдельно.