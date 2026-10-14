Отопительный сезон в Анапе планируют запустить после 20 октября

Продолжаются работы по благоустройству общественных пространств. В частности, в Ореховой роще прокладывают линии полива на участке, где ранее не было соответствующей системы. Запланированные мероприятия также выполняют в сельских округах, в том числе в Юровке и Цибанобалке. Параллельно в населенных пунктах улучшают уличное освещение.