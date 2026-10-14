В Новороссийске на торгах продали 51 машино-место в ЖК экс-депутата Середина

По данным системы Rusprofile, ООО «Специализированный Застройщик "Вита-Строй"» основано в 2013 году в Новороссийске и работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. С июля 2025 года генеральным директором является Даниил Колесников. Единственным владельцем компании выступает Георгий Середин. Как ранее писал «Ъ-Новороссийск», господин Середин был председателем комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной политики гордумы Новороссийска. Он сложил депутатские полномочия по собственному желанию в конце 2022 года. СМИ связывают решение с уголовным делом, которое возбудили по поручению главы СКР Александра Бастрыкина из-за непригодных для жизни квартир, которые выдали сиротам в ЖК «Парковый»