В Новороссийске на торгах продали 51 машино-место в ЖК экс-депутата Середина
Конкурсный управляющий ООО «Специализированный Застройщик "Вита-Строй"» Елена Ляшенко сообщила о результатах публичных торгов по реализации недвижимого имущества банкрота. На аукцион было выставлено 51 машино-место в жилом доме по улице Красина 53, к. 4 в селе Цемдолина Новороссийска. Согласно сообщению, покупатели нашлись на все лоты.
Средняя стоимость одного машино-места площадью 17 кв. м составляла порядка 850 тыс. руб. В итоге лоты были проданы в среднем за 256 тыс. руб. за машино-место. Покупатели — частные лица из Москвы, Новороссийска, Видного, Краснодара.
Как ранее писал «Ъ-Новороссийск», в конце августа прошлого года инвентаризация имущества ООО «Специализированный Застройщик "Вита-Строй"», которое, в частности, занималось строительством жилого комплекса по улице Красина в Цемдолина, выявила на его счетах 10,2 тыс. руб., земельный участок в Цемдолине по улице Красина (42,3 тыс. кв. м) за 101,5 млн руб. и 58 машино-мест по ул. Красина, 53, которые оценили в 46,8 млн руб. В итоге реализация машино-мест принесла в конкурсную массу банкрота в два раза меньше денег, чем планировалось.
В мае 2025 года Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «Специализированный застройщик "Вита-Строй Девелопмент"», возводившее в Новороссийске ЖК «Красина», ЖК «Парковый» и ЖК «Семейный», банкротом. С иском о несостоятельности в суд обратилась ИФНС по Новороссийску. В числе кредиторов числились семь частных лиц, ПАО «Россети Кубань» и др. Сумма кредиторской задолженности на момент признания застройщика банкротом составляла 50 млн руб. В конце августа 2025 года в отношение ООО «Специализированный застройщик "Вита Строй Девелопмент"» поступило требование в размере 149,5 млн руб. от Управления федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю.
По данным системы Rusprofile, ООО «Специализированный Застройщик "Вита-Строй"» основано в 2013 году в Новороссийске и работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. С июля 2025 года генеральным директором является Даниил Колесников. Единственным владельцем компании выступает Георгий Середин. Как ранее писал «Ъ-Новороссийск», господин Середин был председателем комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной политики гордумы Новороссийска. Он сложил депутатские полномочия по собственному желанию в конце 2022 года. СМИ связывают решение с уголовным делом, которое возбудили по поручению главы СКР Александра Бастрыкина из-за непригодных для жизни квартир, которые выдали сиротам в ЖК «Парковый»