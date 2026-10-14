Мэр Новороссийска призвал не верить слухам на фоне сообщений о проверке администрации
14.10.2026, 07:58
Глава Новороссийска Андрей Кравченко призвал не обращать внимания на распространяемую в СМИ и блогах информацию о городской администрации. Заявление прозвучало на еженедельном аппаратном совещании по текущим вопросам. Накануне появились сообщения о проведении оперативных мероприятий в мэрии.
«Убирайте слухи и разногласия»,— заявил Андрей Кравченко. При этом глава города не уточнил, какие именно сообщения имел в виду. Трансляцию совещания вело телевидение Новороссийска.
Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сейчас проводится проверка информации о возможных противоправных действиях руководства городской администрации.
В частности, правоохранители проверяют сведения о перечислении застройщиками благотворительного взноса в размере 250 млн руб. на счет футбольного клуба «Черноморец». Обстоятельства возможного перечисления денежных средств устанавливаются.
Кроме того, проверяется информация о согласовании строительства гостиницы вблизи воинской части. Правоохранительные органы также устанавливают обстоятельства выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию торгового центра.
На момент публикации подробности проверки, а также возможные последствия для руководства городской администрации не уточнялись. Официальные результаты проверки в приведенном сообщении не приводятся.
Андрей Кравченко на аппаратном совещании призвал не обращать внимания на распространяемые сведения, однако прямо не связал свое заявление с сообщениями об оперативных мероприятиях в администрации Новороссийска.