Мэр Новороссийска призвал не верить слухам на фоне сообщений о проверке администрации

Глава Новороссийска Андрей Кравченко призвал не обращать внимания на распространяемую в СМИ и блогах информацию о городской администрации. Заявление прозвучало на еженедельном аппаратном совещании по текущим вопросам. Накануне появились сообщения о проведении оперативных мероприятий в мэрии.