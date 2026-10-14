Главные новости за 14 октября: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов
События среды: выбор «Ъ-Черноземье»
Депутатский корпус Воронежской городской думы согласовал Галину Смирнову в должности руководителя управления имущественных и земельных отношений. Вопрос рассматривался на 11-м заседании шестого созыва.
Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками подала в Арбитражный суд Воронежской области заявление об аннулировании лицензии «Бутурлиновского ликеро-водочного завода». Детали и основания претензий регулятора в материалах картотеки пока не конкретизируются. Судебное заседание по этому иску запланировано на 27 октября.
Арбитражный суд Белгородской области приступил к рассмотрению требований регионального министерства экономического развития и промышленности к банкротящемуся ООО «Белгородский завод сапфиров "Монокристалл"». Ведомство добивается взыскания 646,8 млн руб. в качестве возврата основного долга по соглашению о выделении бюджетного гранта, оформленному весной 2024 года для модернизации производства синтетического сапфира.
Липецкий арбитражный суд поддержал требования регионального министерства имущественных и земельных отношений, расторгнув договор аренды участка площадью 385 тыс. кв. м с находящимся в процедуре банкротства АО «Липецкая ипотечная корпорация» (ЛИК). Земля находится у реки Воронеж, она предназначалась для разработки песчаного карьера.
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции по иску курского АО «Агропромышленный альянс "Юг"» к АО «Альфастрахование». Суд подтвердил законность отказа во взыскании 300 млн руб. страхового возмещения за гибель поголовья свиней в Суджанском районе, признав инцидент следствием террористического акта и действия режима контртеррористической операции.
По итогам третьего квартала 2026 года Орел и Курск закрепились в топ-5 российских городов с максимальным снижением арендных ставок на однокомнатные квартиры. В частности, Орел занял третью строчку с падением цен на 6,1% (до 19,3 тыс. руб. в месяц). Одновременно с этим город стал третьим самым экономичным в России по стоимости аренды однокомнатного жилья.
Совокупный объем инвестиций в развитие двух крупных производственных объектов в Сампурском округе Тамбовской области превысил 1,3 млрд руб. Основная часть средств — свыше 810 млн руб. — направлена на технологическое обновление животноводческого комплекса ООО «Вымпел», в то время как 500 млн руб. вложено в расширение мощностей «Тамбовской оконной компании».