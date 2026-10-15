В Швеции прокомментировали данные ФСБ о задержании шведа-диверсанта под Псковом
Правительство Швеции проведет расследование инцидента с задержанным в России шведом, которого ФСБ обвинила в подготовке диверсий. Его родственники подтвердили, что мужчина служил в рядах ВСУ.
«Мы проведем расследование произошедшего через наше посольство в Москве»,— сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон телеканалу SVT News. В шведском МИДе заявили, что «приняли к сведению информацию» о задержании, но «в настоящее время не занимаются этим делом».
SVT сообщает, что в феврале 2026 года в соцсетях ВСУ было опубликовано интервью с гражданином Швеции, который рассказал, что воюет добровольцем на стороне Украины. Его родственники подтвердили эту информацию каналу, но добавили, что новость о его задержании в России стала для них шоком.
ФСБ сегодня сообщила, что задержала в Псковской области гражданина Швеции, участвовавшего в боевых действиях на стороне ВСУ. По версии российской спецслужбы, мужчина незаконно пересек российскую госграницу и планировал совершение «диверсионно-террористических актов на военных объектах».