В Швеции прокомментировали данные ФСБ о задержании шведа-диверсанта под Псковом

SVT сообщает, что в феврале 2026 года в соцсетях ВСУ было опубликовано интервью с гражданином Швеции, который рассказал, что воюет добровольцем на стороне Украины. Его родственники подтвердили эту информацию каналу, но добавили, что новость о его задержании в России стала для них шоком.