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Черноземье

Галину Смирнову согласовали руководителем УИЗО мэрии Воронежа

14.10.2026, 10:14
Депутаты Воронежской городской думы согласовали Галину Смирнову на посту руководителя управления имущественных и земельных отношений (УИЗО) мэрии Воронежа. Вопрос был включен в повестку 11-го заседания гордумы шестого созыва, состоявшегося 14 октября.
Галина Смирнова

Галина Смирнова

пресс-служба мэрии Воронежа

Галина Смирнова родилась в Воронеже. В 2002 году окончила Воронежский государственный университет по специальности «Юриспруденция», квалификация по диплому — «Юрист, переводчик в сфере профессиональной коммуникации». В 2000-х работала адвокатом, в 2006-м стала заместителем начальника отдела контроля и надзора в сфере адвокатуры, нотариата и ЗАГС управления Федеральной регистрационной службы Воронежской области, в 2008-м назначена главным специалистом – экспертом областного управления министерства юстиции.

С 2009 года госпожа Смирнова работала в управлении жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области, в 2017–2019 годах возглавляла его, когда ведомство получило статус департамента. С октября 2019-го была назначена руководителем управления главы администрации Воронежа. В ноябре 2024-го Галина Смирнова возглавила управление муниципальных закупок городской администрации, с октября 2026-го — УИЗО.

До госпожи Смирновой УИЗО руководил Руслан Карасалихов. Его сейчас обвиняют в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Как сообщал «Ъ-Черноземье», господина Карасалихова задержали в начале марта 2026-го. Следствие считает, что он, действуя в интересах знакомого предпринимателя, дал заведомо незаконное указание второму участнику аукциона на право заключения договора аренды автостоянки в Воронеже отказаться от фактического участия в торгах. Руслан Карасалихов пребывает в СИЗО.

Денис Данилов