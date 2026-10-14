Галину Смирнову согласовали руководителем УИЗО мэрии Воронежа

Галина Смирнова родилась в Воронеже. В 2002 году окончила Воронежский государственный университет по специальности «Юриспруденция», квалификация по диплому — «Юрист, переводчик в сфере профессиональной коммуникации». В 2000-х работала адвокатом, в 2006-м стала заместителем начальника отдела контроля и надзора в сфере адвокатуры, нотариата и ЗАГС управления Федеральной регистрационной службы Воронежской области, в 2008-м назначена главным специалистом – экспертом областного управления министерства юстиции.

С 2009 года госпожа Смирнова работала в управлении жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области, в 2017–2019 годах возглавляла его, когда ведомство получило статус департамента. С октября 2019-го была назначена руководителем управления главы администрации Воронежа. В ноябре 2024-го Галина Смирнова возглавила управление муниципальных закупок городской администрации, с октября 2026-го — УИЗО.