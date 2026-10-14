Орел и Курск вошли в топ-5 городов России по снижению стоимости аренды «однушек»
В топ-5 российских городов с наиболее заметным снижением стоимости аренды однокомнатных квартир по итогам третьего квартала текущего года вошли Орел и Курск. Согласно исследованию портала «Мир квартир», Орел занял третье место в общероссийском рейтинге падения цен на однокомнатное жилье со снижением ставок на 6,1% (до 19,3 тыс. руб. в месяц), а Курск — пятое место с сокращением на 4,5% (до 23,5 тыс. руб.). При этом Орел одновременно вошел в топ-3 городов России с самым бюджетным съемом однокомнатного жилья.
Сильнее всего стоимость аренды «однушек» снизилась в Севастополе (–10,6%) и Сочи (–9,5%). На четвертом месте оказался Новосибирск (–6,1%).
Помимо лидерства в сегменте однокомнатных квартир, Орел показал умеренный рост в других категориях: двухкомнатное жилье в городе прибавило в цене 0,7% (до 24,8 тыс. руб.), а трехкомнатное подорожало на 5,4% (до 31,9 тыс. руб.). В Курске же отрицательная динамика затронула все типы съемного жилья. Так, аренда двухкомнатных квартир в областном центре подешевела на 4,3% (до 28,6 тыс. руб.), а стоимость проживания в «трешках» упала сразу на 8,2% и составила в среднем 36,4 тыс. руб. в месяц.
В Воронеже в третьем квартале рынок также показал снижение цен в большинстве сегментов. Стоимость аренды однокомнатных квартир в столице Черноземья сократилась на 2,2% (до 22 тыс. руб.), а двухкомнатных — на 4% (до 27,7 тыс. руб.). Трехкомнатное жилье в Воронеже сдается в среднем за 35,7 тыс. руб. в месяц, что на 0,5% дешевле, чем в предыдущем квартале.
В Белгороде однокомнатные квартиры за квартал подешевели на 3,3% (до 22,8 тыс. руб. в месяц), трехкомнатные потеряли в цене 0,1% (до 35,2 тыс. руб.), в то время как сегмент «двушек» продемонстрировал заметный рост — аренда двухкомнатных квартир увеличилась сразу на 9,4%, достигнув 30,1 тыс. руб. в месяц.
В Липецке ставки на «однушки» показали небольшой прирост на 1,1% (до 21,1 тыс. руб. в месяц), двухкомнатные квартиры подешевели на 0,5% (до 26,4 тыс. руб.), а трехкомнатные — на 4% (до 34,1 тыс. руб.).
Данные о стоимости аренды квартир по итогам третьего квартала в Тамбове не представлены.
В исследовании портала «Мир квартир» анализировалась стоимость жилья в 70 городах России. В среднем по стране аренда однокомнатной квартиры в третьем квартале обходилась в 27,4 тыс. руб., двухкомнатной — в 34,4 тыс. руб., а трехкомнатной — в 43,3 тыс. руб. в месяц. При этом динамика ставок продемонстрировала незначительный рост: «однушки» в среднем прибавили 0,9%, «двушки» — 1,6%, а стоимость аренды многокомнатного жилья увеличилась на 0,3%.
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что по итогам третьего квартала 2026 года Курск вошел в топ-5 российских городов с наибольшим снижением стоимости «квадрата» на вторичном рынке. Цена квадратного метра жилья в областном центре уменьшилась на 0,6%, составив 142,3 тыс. руб. При этом средняя стоимость квартиры на вторичном рынке города снизилась на 2% и достигла 7,6 млн руб.