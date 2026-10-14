Орел и Курск вошли в топ-5 городов России по снижению стоимости аренды «однушек»

Помимо лидерства в сегменте однокомнатных квартир, Орел показал умеренный рост в других категориях: двухкомнатное жилье в городе прибавило в цене 0,7% (до 24,8 тыс. руб.), а трехкомнатное подорожало на 5,4% (до 31,9 тыс. руб.). В Курске же отрицательная динамика затронула все типы съемного жилья. Так, аренда двухкомнатных квартир в областном центре подешевела на 4,3% (до 28,6 тыс. руб.), а стоимость проживания в «трешках» упала сразу на 8,2% и составила в среднем 36,4 тыс. руб. в месяц.