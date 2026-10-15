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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
ЖизньОбразование

Учебники по русскому и литературе для начальной школы обновят в сентябре 2028 года

Ямпольская рассказала о новых учебниках по русскому и литературе для 1-4 классов
Новые учебники по русскому языку и литературе для начальной школы начнут вводить с 1 сентября 2028 года. Недавно сроки удалось утвердить с Минпросвещения, сообщила советник президента России Елена Ямпольская.
Уже сейчас, по словам госпожи Ямпольской, необходимо приступить к подготовке пособий для дошкольников, в том числе — по речевому развитию. «Они станут прикладным материалом для воспитателей, педагогов дошкольного образования и обеспечат нашим детям бесшовный, безболезненный переход из подготовительной группы детских садов в первый класс»,— пояснила советник (цитата по ТАСС).
Единые учебники по русскому и литературе для 10-11 классов введут в учебный процесс с 1 сентября 2027 года, анонсировала ранее Елена Ямпольская. Тестирование пособий в некоторых школах началось уже с 1 сентября текущего года.