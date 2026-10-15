Учебники по русскому и литературе для начальной школы обновят в сентябре 2028 года

Уже сейчас, по словам госпожи Ямпольской, необходимо приступить к подготовке пособий для дошкольников, в том числе — по речевому развитию. «Они станут прикладным материалом для воспитателей, педагогов дошкольного образования и обеспечат нашим детям бесшовный, безболезненный переход из подготовительной группы детских садов в первый класс»,— пояснила советник (цитата по ТАСС).