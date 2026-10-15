Александр Зверев пробился в полуфинал «мастерса» в Шанхае
Вторая ракетка мира Александр Зверев вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters в Шанхае. В четвертьфинале немец обыграл австралийца Алекса де Минаура, который располагается на девятой строке мирового рейтинга.
Встреча, продлившаяся 1 час 17 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:4. В полуфинале Александр Зверев сыграет с испанцем Алехандро Давидовичем Фокиной (26-й в мире). Счет в очных противостояниях — 6:1 в пользу немецкого теннисиста.
Общий призовой фонд «мастерса» в Шанхае превышает $9,4 млн. В прошлом году победителем стал монегаск Валантен Вашро. Из российских теннисистов турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Даниил Медведев (2019).