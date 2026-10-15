Александр Зверев пробился в полуфинал «мастерса» в Шанхае

Вторая ракетка мира Александр Зверев вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters в Шанхае. В четвертьфинале немец обыграл австралийца Алекса де Минаура, который располагается на девятой строке мирового рейтинга.