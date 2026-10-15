Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №191

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
fonbet logo
Реклама, ООО Фонкор
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от них
СпортТеннис

Александр Зверев пробился в полуфинал «мастерса» в Шанхае

Вторая ракетка мира Александр Зверев вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters в Шанхае. В четвертьфинале немец обыграл австралийца Алекса де Минаура, который располагается на девятой строке мирового рейтинга.
Встреча, продлившаяся 1 час 17 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:4. В полуфинале Александр Зверев сыграет с испанцем Алехандро Давидовичем Фокиной (26-й в мире). Счет в очных противостояниях — 6:1 в пользу немецкого теннисиста.
Общий призовой фонд «мастерса» в Шанхае превышает $9,4 млн. В прошлом году победителем стал монегаск Валантен Вашро. Из российских теннисистов турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Даниил Медведев (2019).

Авторы

  • Арнольд Кабанов
    корреспондент