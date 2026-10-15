Мантуров провел первое заседание наблюдательного совета «А7»

В заседании приняли участие министр энергетики Сергей Цивилев, министр финансов Антон Силуанов, руководитель Россотрудничества Игорь Чайка, заместитель директора Росгвардии Василий Сонин, председатель ПАО «Банк ПСБ» Петр Фрадков и генеральный директор «А7» Илан Шор. К работе также присоединились руководители других министерств и ведомств.