Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №191

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
На главную

Мантуров провел первое заседание наблюдательного совета «А7»

Совет займется вопросами международных расчетов и устойчивости расчетной инфраструктуры
Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров провел первое заседание наблюдательного совета системы международных расчетов «А7».
Денис Мантуров, первый заместитель председателя правительства РФ

Денис Мантуров, первый заместитель председателя правительства РФ

Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В заседании приняли участие министр энергетики Сергей Цивилев, министр финансов Антон Силуанов, руководитель Россотрудничества Игорь Чайка, заместитель директора Росгвардии Василий Сонин, председатель ПАО «Банк ПСБ» Петр Фрадков и генеральный директор «А7» Илан Шор. К работе также присоединились руководители других министерств и ведомств.
Наблюдательный совет «А7» создан как консультативный экспертный орган, объединяющий представителей государства и бизнеса. Его участники будут совместно прорабатывать экономические, финансовые, технологические и другие вопросы.
На заседаниях совета планируется обсуждать развитие международных расчетов и повышение устойчивости расчетной инфраструктуры страны.
Коммерсантъ. Страна