Мантуров провел первое заседание наблюдательного совета «А7»
Совет займется вопросами международных расчетов и устойчивости расчетной инфраструктуры
Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров провел первое заседание наблюдательного совета системы международных расчетов «А7».
В заседании приняли участие министр энергетики Сергей Цивилев, министр финансов Антон Силуанов, руководитель Россотрудничества Игорь Чайка, заместитель директора Росгвардии Василий Сонин, председатель ПАО «Банк ПСБ» Петр Фрадков и генеральный директор «А7» Илан Шор. К работе также присоединились руководители других министерств и ведомств.
Наблюдательный совет «А7» создан как консультативный экспертный орган, объединяющий представителей государства и бизнеса. Его участники будут совместно прорабатывать экономические, финансовые, технологические и другие вопросы.
На заседаниях совета планируется обсуждать развитие международных расчетов и повышение устойчивости расчетной инфраструктуры страны.