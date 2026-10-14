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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Черноземье

С «Липецкой ипотечной корпорацией» расторгли аренду участка под песчаный карьер

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск регионального министерства имущественных и земельных отношений (МИЗО) к находящемуся в процедуре банкротства АО «Липецкая ипотечная корпорация» (ЛИК) о расторжении договора аренды земельного участка площадью 385 тыс. кв. м в Грязинском районе и его возврате арендодателю. Участок расположен у реки Воронеж, он предназначался для разработки песчаного карьера. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

Договор аренды был заключен в сентябре 2015 года между ЛИК и администрацией Ярлуковского сельсовета Грязинского района. В 2025 году министерство экологии и природных ресурсов Липецкой области досрочно прекратило право компании на пользование недрами и аннулировало лицензию на добычу строительных песков. После этого МИЗО потребовало расторгнуть договор и вернуть участок. Поскольку компания заявила о намерении оставить землю за собой, министерство обратилось в суд.

  • В отношении «Липецкой ипотечной корпорации» открыто конкурсное производство — компания находится в процессе банкротства с сентября 2019 года. В связи с этим ЛИК возражала против расторжения договора, обозначив, что право аренды включено в конкурсную массу и должно быть реализовано на торгах. Однако суд не согласился с ответчиком, указав, что участок предоставлялся для недропользования на основании лицензии, действие которой прекращено. А законодательство не допускает передачу права пользования недрами третьим лицам.

  • Бывший депутат горсовета Липецка, экс-руководитель ЛИК Валерий Клевцов в 2024 году был приговорен к шести годам колонии общего режима по делу о коммерческом подкупе и мошенничестве. В июле 2025-го апелляционная инстанция смягчила наказание до пяти лет лишения свободы. В марте 2026-го в Арбитражный суд Липецкой области поступило заявление ленинградского ООО «Липецкстройальянс» Андрея Прилепы и Ольги Перцевой о признании Валерия Клевцова банкротом. В июле местное ООО  УК «Елецкий микрорайон» Юрия Костина и Татьяны Катасоновой также подало заявление о банкротстве экс-руководителя ЛИК.  

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск регионального министерства лесного хозяйства к местному ООО «Георесурс» о расторжении договора аренды лесного участка в микрорайоне Таврово на окраине Воронежа.
Мария Свиридова