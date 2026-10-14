С «Липецкой ипотечной корпорацией» расторгли аренду участка под песчаный карьер

В отношении «Липецкой ипотечной корпорации» открыто конкурсное производство — компания находится в процессе банкротства с сентября 2019 года. В связи с этим ЛИК возражала против расторжения договора, обозначив, что право аренды включено в конкурсную массу и должно быть реализовано на торгах. Однако суд не согласился с ответчиком, указав, что участок предоставлялся для недропользования на основании лицензии, действие которой прекращено. А законодательство не допускает передачу права пользования недрами третьим лицам.