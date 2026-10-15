Польша не допустила российских каратистов до молодежного чемпионата мира
Российские каратисты не смогут выступить на первенстве мира среди юношей, юниоров и спортсменов до 21 года в польском городе Бельско-Бяла из-за решения польской стороны. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Федерации карате России.
«Никто из российских спортсменов не был в итоге зарегистрирован польской стороной в качестве участника соревнований»,— заявил собеседник агентства. По его словам, федерация не рекомендовала спортсменам ехать на турнир, предвидя такой исход. В пресс-службе также отметили, что не имеют претензий к Всемирной федерации карате (WKF), так как с ней «выстроены очень конструктивные отношения». Однако «польская сторона оказалась в заложниках» у политики, добавили в федерации.
Первенство мира проходит с 14 по 18 октября. Участвовать в нем планировали 21 каратист из России.