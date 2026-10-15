«Непременная составляющая образа этого странного города»

Выставка в Ивановском музее, кураторы Владислав Ефимов и Мария Бавыкина, представляет наблюдения художников за жизнью и интерпретацию этих наблюдений в разных медиа, то бишь, собственно, создание иллюзий. Показан огромный массив интересных работ, от женских портретов Нестеровой и Лубенникова, классиков авангарда Тышлера и Удальцовой до инсталляций Тишкова, Шутова и Александрова. Их собрали из частных коллекций и фондов самого музея ИОХМ. Однако почему выставлены именно эти разножанровые и разновременные работы в разных техниках, для меня осталось не до конца проясненным.