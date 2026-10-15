«Непременная составляющая образа этого странного города»
Дмитрий Буткевич — о фестивале «Первая фабрика авангарда» в Иваново
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В Иваново уже в восьмой раз прошел Фестиваль современного искусства «Первая фабрика авангарда». Для меня он не чужой. Его придумали мой хороший друг Сергей Соловьев, ныне, увы, ушедший, и его однокурсница Ирина Голубева. Я бывал на трех разных фестивалях, а в прошлом году вместе со студентами из ГИТИСа даже участвовал в основной программе с арт-резиденцией.
Мне кажется, фестиваль авангарда стал непременной составляющей образа этого странного города. Здесь традиционный швейный женский акцент, хотя предприятий тяжелой промышленности и воинских частей зрительно заметно больше, а улицы застроены конструктивизмом и названы подпольными кличками революционеров. Авангард тут к месту.
Сейчас фестивалями руководит Ирина Голубева, проходят они при поддержке ивановского правительства и регионального Центра развития туризма и гостеприимства. Фестивали «кураторские», то есть выставочные проекты носят ярко выраженный личностный оттенок. На этот раз представили три крупные экспозиции. В Ивановском художественном музее это «Наблюдения и иллюзии», на железнодорожном вокзале «Станция воображения», а в Музее семьи Цветаевых арт-лаборатория «Выразительная машина».
Согласитесь, по названиям проникнуть в суть проектов невозможно. Это, конечно, сарказм, просто мне такое направление в экспонировании не близко. Мне по душе конкретные цели и темы художественных проектов. Но, уверен, многим этот тренд, как говорится, «заходит».
Выставка в Ивановском музее, кураторы Владислав Ефимов и Мария Бавыкина, представляет наблюдения художников за жизнью и интерпретацию этих наблюдений в разных медиа, то бишь, собственно, создание иллюзий. Показан огромный массив интересных работ, от женских портретов Нестеровой и Лубенникова, классиков авангарда Тышлера и Удальцовой до инсталляций Тишкова, Шутова и Александрова. Их собрали из частных коллекций и фондов самого музея ИОХМ. Однако почему выставлены именно эти разножанровые и разновременные работы в разных техниках, для меня осталось не до конца проясненным.