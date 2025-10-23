Мастерство не отстранишь

Первую большую победу российской спортивной гимнастике после ее возвращения на международные соревнования принесла та же спортсменка, что приносила ей последние большие победы перед обрушившимися на отечественный спорт три с половиной года назад изоляционными санкциями. Главную медаль чемпионата мира в Джакарте — золото в индивидуальном многоборье — Ангелина Мельникова выиграла, показав, что во время отстранения не растеряла своих основных качеств: универсальности, стабильности и бойцовского характера, позволившего не дрогнуть в заключительном виде программы турнира — вольных упражнениях, несмотря на отставание от конкуренток и допущенную перед ними ошибку на бревне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На первом же топовом турнире после отстранения от международных соревнований — чемпионате мира в Джакарте — Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье

Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

Эту золотую медаль, престижнее которой в спортивной гимнастике нет, сборной России принесла очень особенная спортсменка. Ангелина Мельникова превратилась в ее лидера еще на стыке прошлого и нынешнего десятилетий. И это прежде всего на ней — на ее классе, на ее стальных нервах — была выкована громкая победа российских гимнасток в командном многоборье проходившей в 2021 году в Токио Олимпиады. Тогда казалось, что обойти американок с их зубодробительным составом просто нереально, но под напором россиянок они не устояли. А через пару месяцев после тех Олимпийских игр в Японии стартовал чемпионат мира. И на нем Ангелина Мельникова также нанесла удар по Америке. Ее гимнастки никому не отдавали золото в личном многоборье 11 лет, а тут с ним пришлось расстаться из-за добавлявшей и добавлявшей россиянки, которая, конечно, не могла представить, как долго после тех соревнований ей придется ждать следующего шанса удивить мир.

Вскоре после того первенства, весной 2022 года, почти все российские спортсмены оказались в изоляции, а гимнастов продержали в ней дольше, чем большинство из них. Международная федерация гимнастики (FIG) допустила их к соревнованиям лишь в этом году. За то время, что длилось отстранение, в сборной России случилось много изменений: кто-то завершил карьеру, устав надеяться на лучшее, кто-то без топовых турниров потерял мотивацию, уступив место молодым. Но Ангелина Мельникова в 25, почти ветеранском по меркам ее жанра возрасте, как выяснилось, осталась такой же, какой была в 20 с небольшим,— на пике, который, как казалось недавно, уже никогда не вернуть, ведь столько времени потеряно…

В индонезийском финале многоборья она была прежней Мельниковой — железной спортсменкой, которой неведомы страх и сомнения.

Ей повезло с таймингом чемпионата мира. После прошлогодних Олимпийских игр в Париже, как это часто бывает после Олимпиад, навсегда или на время покинули помост некоторые их наиболее матерые героини, в том числе три призера французского «абсолюта» — американка Суниса Ли, бразильянка Ребека Андради и взявшая золото великая соотечественница Ли Симона Байлз. Но все сильнейшие гимнастки новой генерации, той, что дозревала в период, когда Мельникова была вынуждена поддерживать форму и тонус исключительно на внутренних соревнованиях, были в строю — повзрослевшие, преисполненные амбиций и наверняка не предполагавшие, что их российская оппонентка будет настолько хороша.

А Мельникова вопреки представлениям о том, что возвращение на мировое первенство после такого, как у нее, перерыва — это нервы и мандраж, не допускала даже крохотных срывов. Опорный прыжок — шикарный, брусья — волшебные. Хоть впереди еще ровно половина программы, уже можно заранее вручать золото: ну что с такой гимнасткой может случиться?

Случилось падение на бревне — нелюбимый снаряд подвел. И перед заключительным видом те, кто хорошо разбираются в гимнастике, наверняка мучили себя математикой.

Так, Мельникова — третья. Но отставания от идущих впереди китаянки Чжан Цинъин и алжирки Кайлии Немур крохотные — 0,113 и 0,098 балла. И есть еще американка Лиэнн Вонг. Она отстает от Мельниковой больше чем на балл. Но у Вонг впереди не вольные, как у трех остальных фавориток, а опорный прыжок. Его куда щедрее оценивают. В общем, интрига невероятная.

Когда Ангелина Мельникова выходила на ковер, впереди, обойдя Чжан Цинъин и Кайлию Немур, и в самом деле была уже Лиэнн Вонг. А когда Мельникова завершила свои вольные — с помарками, потребовавшими маленькой сбавки, но в целом-то замечательные, с громадным коэффициентом сложности 5,6, с эффектными связками,— интрига пылала костром до небес: обойдет американку, с которой билась и на своем предыдущем чемпионате мира — четырехлетней давности — или не обойдет? И вряд ли кто-то мог дать уверенный прогноз. И все, наверное, поражались тому, как спокойна Мельникова, как мило улыбается в ожидании оценки, словно на кону какая-то мелочь, а не главное золото мирового первенства. Оно от нее никуда не делось, хотя от Вонг россиянку отделила всего десятая балла.

Алексей Доспехов